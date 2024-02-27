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В Бурятии произошло «неощутимое» землетрясение

В Бурятии произошло «неощутимое» землетрясение
Происшествия,  Фото:скриншот с сайта seis-bykl.ru
На этот раз в республике тряхнуло северный район

Вечером 26 февраля в Бурятии зарегистрировали очередное сейсмособытие. Оно произошло в 18:25 по местному времени в точке с координатами 56.11° северной широты и 113.88° восточной долготы.

Сообщение от сейсмической станции Байкальского филиала единой геофизической службы о землетрясении поступило в 18:37. Случилось оно в Муйском районе, в 20 километрах к юго-востоку от Северомуйска.

Магнитуда составила 3,9, а энергетический класс – 11,1. По предварительной информации, толчки не ощущались, рассказали в республиканском управлении МЧС.

До этого подземный толчок в республике зарегистрировали вечером 20 февраля. Очаг, по данным сейсмологов, был в 43 километрах от курумканского улуса Улюнхан.
землетрясение МЧС

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