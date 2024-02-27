27 февраля

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В Улан-Удэ на пожаре в котельной пострадал подросток

В Улан-Удэ на пожаре в котельной пострадал подросток
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
14-летний горожанин получил ожоги

Днём 26 февраля на улице Нерчинская в микрорайоне Стеклозавод в Улан-Удэ загорелась котельная в частном жилом доме. Предварительно, причиной послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и монтаже отопительного оборудования.

- Во время пожара дома находился 14-летний ребёнок, при попытке открыть двери котельной он получил ожоги. В это время вернулся отец и вызвал пожарных. Подростка госпитализировали в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Пожар на площади квадратных метров ликвидировали 16 специалистов и 4 единицы техники МЧС России.
пожар

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