В Улан-Удэ на пожаре в котельной пострадал подросток

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

14-летний горожанин получил ожоги



Днём 26 февраля на улице Нерчинская в микрорайоне Стеклозавод в Улан-Удэ загорелась котельная в частном жилом доме. Предварительно, причиной послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и монтаже отопительного оборудования.



- Во время пожара дома находился 14-летний ребёнок, при попытке открыть двери котельной он получил ожоги. В это время вернулся отец и вызвал пожарных. Подростка госпитализировали в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



Пожар на площади квадратных метров ликвидировали 16 специалистов и 4 единицы техники МЧС России.

