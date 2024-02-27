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Забайкалец убил и сжёг мужчину в подсобке автосервиса

Забайкалец убил и сжёг мужчину в подсобке автосервиса
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Рецидивисту грозит до 15 лет колонии

52-летний житель посёлка Карымское Забайкальского края обвиняется в убийстве.

По версии следствия, 21 февраля около 23 часов обвиняемый убил 51-летнего мужчину. Преступление совершено во время ссоры, возникшей в ходе употребления алкоголя в подсобном помещении местного автосервиса.

- Обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего кулаками по голове, а затем нанёс несколько ударов ножом в жизненно важные органы. После этого злоумышленник облил тело убитого мужчины легковоспламеняющейся жидкостью, поджёг, а сам скрылся, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Мужчину сразу же задержали сотрудники правоохранительных органов. По ходатайству следователей СК в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На допросе мужчина полностью признал вину и в ходе проверки показаний на месте подробно рассказал следователям об обстоятельствах совершённого преступления.

- Следователи провели неотложные следственные действия. Назначены необходимые судебные экспертизы, допрошены свидетели. В ближайшее время обвиняемый будет направлен для проведения психолого-психиатрической экспертизы, - отметили в Следкоме.

По действующему законодательству мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Ранее мужчина уже отбывал наказание за убийство.
Забайкальский край убийство

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