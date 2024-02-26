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В Иркутской области стая собак напала на пятилетнего мальчика

В Иркутской области стая собак напала на пятилетнего мальчика
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Возбуждено уголовное дело

19 февраля в Шелехове Иркутской области в СНТ «Юность» в нескольких метрах от дома на пятилетнего ребёнка напала стая собак. Произошедшее увидела мать мальчика и незамедлительно вызвала скорую помощь. Ребёнок с укусами и ранами был доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку деятельности должностных лиц администрации муниципального образования и ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

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