В Улан-Удэ столкнулись грузовик и легковушка

Происшествия, Фото: комитет по транспорту

ДТП произошло на оживлённом участке



Утром 26 февраля в столице Бурятии произошло ДТП. На проспекте Автомобилистов (по направлению к улице Ботаническая) столкнулись две машины – легковая и грузовик.



Об этом рассказали в комитете по транспорту городской администрации. В итоге оказались заняты оба ряда. Водителей призвали быть внимательными на дороге. Проспект Автомобилистов считается одним из самых загруженных и оживлённых участков в Улан-Удэ.