С огнём боролись 12 человек
Возгорание произошло вечером 25 февраля в пригородном Заиграевском районе. В экстренную службу «112» поступило сообщение, что в посёлке Заиграево полыхает двухквартирный жилой дом.
Туда отправились сотрудники 17-го Заиграевского отряда ГПС Бурятии и пожарные военной части, всего – 12 человек. Когда они прибыли на место, пламя уже охватило одну из квартир.
На тушение ушло три часа. Задействовать пришлось четыре единицы техники. В итоге одно жилое помещение площадью в 40 квадратных метров сгорело. Во втором пострадала комната на 6 «квадратах». Обошлось без пострадавших. Предварительная причина уже известна – неосторожное обращение с огнём при курении, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В районе Бурятии двухквартирный дом тушили три часа
Происшествия, Фото:
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