В Бурятии «чёрный» лесоруб получил условный срок за шесть лиственниц

Мужчина твердил, что спилил сухостой
Иволгинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении «чёрного» лесоруба.
Всё случилось 17 декабря 2022 года. Тогда житель Бурятии незаконно спилил шесть сырорастущих лиственниц, растущих в защитных лесах. Мужчина орудовал бензопилой марки Stihl MS 250. Ущерб составил более 191 тысячи рублей.
Однако в судебном заседании мужчина свою вину не признал, пояснил, что он спилил сухостойные деревья.
- Суд учёл в совокупности смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающего обстоятельства и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.
Приговор не вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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