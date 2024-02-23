В Бурятии «чёрный» лесоруб получил условный срок за шесть лиственниц

Мужчина твердил, что спилил сухостой



Иволгинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении «чёрного» лесоруба.



Всё случилось 17 декабря 2022 года. Тогда житель Бурятии незаконно спилил шесть сырорастущих лиственниц, растущих в защитных лесах. Мужчина орудовал бензопилой марки Stihl MS 250. Ущерб составил более 191 тысячи рублей.



Однако в судебном заседании мужчина свою вину не признал, пояснил, что он спилил сухостойные деревья.



- Суд учёл в совокупности смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающего обстоятельства и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.



Приговор не вступил в законную силу.

