На пожаре в Иркутской области спасли семь человек









Пожар в двухэтажном многоквартирном доме произошёл в Черемхово в полночь 22 февраля. Здесь загорелась квартира на первом этаже деревянного дома.Четыре пожарных расчёта, прибыв по указанному адресу, сразу же приступили к спасению людей.В подъезде стояло сильное задымление.- Из горевшей квартиры на первом этаже пожарные в составе звена газодымозащитной службы спасли двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения, один из которых получил ожоги и был передан бригаде «скорой». Обгоревший пострадавший госпитализирован, - сообщает пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.Мужчина курил в постели, из-за чего загорелся матрас, и человек получил ожоги.Из соседней квартиры четыре человека эвакуировались самостоятельно. Двух взрослых и двух детей пожарные спасли с помощью пожарной лестницы из окна второго этажа. Ещё одну женщину с плохим зрением, которая не смогла сама покинуть свою квартиру, спасли с помощью индивидуального средства защиты дыхания.Пожар ликвидирован в течение 20 минут на 10 квадратных метрах.