В Чите следователи проверяют информацию о пострадавшей школьнице

Четвероклассница получила травму в стенах школы, но никто из учителей ей не помог
В Чите следователи проводят доследственную проверку по информации СМИ о нарушении прав учащейся в одной из местных школ.
В сообщении СМИ указывается, что учащаяся четвёртого класса получила травму в школе, однако никакой адекватной реакции преподавателей на это не последовало. Девочке не была оказана необходимая медицинская помощь.
- Следователи должны удостовериться в сообщениях СМИ о произошедшем. Будет проведён опрос и изучение медицинских документов, проведение беседы с пострадавшей девочкой. Также следователи опросят руководство и преподавателей школы, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе СУ СКР по Забайкальском краю.
По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
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