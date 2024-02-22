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В Бурятии отстрелили волка с бешенством

В Бурятии отстрелили волка с бешенством
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Диагноз подтвердили в лаборатории

Сотрудники Бурприроднадзора провели отстрел волка в районе села Унгуркуй Кяхтинского района Бурятии. Зверь бродил в четырёх километрах от населённого пункта.

- Голова животного отправлена на исследование в ветеринарную лабораторию, результаты подтвердили диагноз бешенства. В радиусе одного километра от места добычи установлен карантин, - сообщили в управлении ветеринарии по Бурятии.

С начала года в Бурятии было зарегистрировано четыре очага бешенства. В Селенгинском районе лисица вышла к сторожке сотрудника Усть-Чикойской паромной переправы, в Тарбагатайском, Иволгинском и Кяхтинском районах в рамках кампании по мониторингу циркуляции вируса бешенства.

Бешенство является опасным вирусным заболеванием общим для людей и животных. Оно передаётся через слизистые оболочки и порезы, и поражает центральную нервную систему. Специалисты рекомендуют людям избегать контакта с животными, особенно с больными или подозрительными на бешенство.

Извещать о случаях нахождения диких животных в населённых пунктах необходимо в Бурприроднадзор, а также управление ветеринарии РБ по номеру «горячей линии» (3012) 36-20-22. 
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