В Бурятии отстрелили волка с бешенством

Диагноз подтвердили в лаборатории



Сотрудники Бурприроднадзора провели отстрел волка в районе села Унгуркуй Кяхтинского района Бурятии. Зверь бродил в четырёх километрах от населённого пункта.



- Голова животного отправлена на исследование в ветеринарную лабораторию, результаты подтвердили диагноз бешенства. В радиусе одного километра от места добычи установлен карантин, - сообщили в управлении ветеринарии по Бурятии.



С начала года в Бурятии было зарегистрировано четыре очага бешенства. В Селенгинском районе лисица вышла к сторожке сотрудника Усть-Чикойской паромной переправы, в Тарбагатайском, Иволгинском и Кяхтинском районах в рамках кампании по мониторингу циркуляции вируса бешенства.



Бешенство является опасным вирусным заболеванием общим для людей и животных. Оно передаётся через слизистые оболочки и порезы, и поражает центральную нервную систему. Специалисты рекомендуют людям избегать контакта с животными, особенно с больными или подозрительными на бешенство.



Извещать о случаях нахождения диких животных в населённых пунктах необходимо в Бурприроднадзор, а также управление ветеринарии РБ по номеру «горячей линии» (3012) 36-20-22.

