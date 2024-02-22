В Иркутске потушили крупный пожар в автосервисе

Сегодня, 22 февраля, в Иркутске на улице Баррикад произошёл пожар в автосервисе. Сообщение в пожарную часть поступило в 12:47.
- Тушение осложняется наличием на территории большего количества старых шин и горением утеплителя под металлической обшивкой здания. Огнеборцы вскрывают конструкции, чтобы добраться до открытого огня. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области.
В 14:17 пожарные сообщили о том, что открытое горение в мастерской на Баррикад ликвидировано на площади 180 квадратных метров.
Выяснилось, что горели вплотную пристроенные друг к другу шиномонтажка, магазин автозапчастей и мастерская по резке керамогранита.
Удалось спасти склад с пиломатериалами.
Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров.