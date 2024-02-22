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В Иркутске потушили крупный пожар в автосервисе

В Иркутске потушили крупный пожар в автосервисе
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров
 
Сегодня, 22 февраля, в Иркутске на улице Баррикад произошёл пожар в автосервисе. Сообщение в пожарную часть поступило в 12:47.
 
- Тушение осложняется наличием на территории большего количества старых шин и горением утеплителя под металлической обшивкой здания. Огнеборцы вскрывают конструкции, чтобы добраться до открытого огня. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области.
 
В 14:17 пожарные сообщили о том, что открытое горение в мастерской на Баррикад ликвидировано на площади 180 квадратных метров.

Выяснилось, что горели вплотную пристроенные друг к другу шиномонтажка, магазин автозапчастей и мастерская по резке керамогранита.

Удалось спасти склад с пиломатериалами.

Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров.

пожар Иркутск

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