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В Забайкалье в ДТП со «скорой» погиб мужчина и пострадала врач

Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Расследование дела продолжается

В Забайкальском крае продолжается расследование уголовного дела по факту ДТП с участием машины «скорой».

По версии следствия, в результате нарушения правил дорожного движения 19 февраля около 22 часов на перекрёстке улиц Чкалова и Полины Осипенко столкнулись машина скорой медицинской помощи и автомобиля такси марки «Лада-Гранта».

В результате столкновения автомобиль «скорой» перевернулся, 63-летний мужчина - пассажир автомобиля получил травму и впоследствии скончался. Госпитализирована 46-летняя врач, следовавшая в этом же автомобиле.

Водитель и другой пассажир автомобиля «скорой» получили лёгкие травмы, госпитализация им не потребовалась. Водитель и пассажир такси также получили незначительные травмы.

- Следователи СК провели комплекс процессуальных действий. Осмотрено место происшествия, автомобили, участвовавшие в ДТП. Допрошены все участники инцидента. Назначены судебные медицинские экспертизы для установления степени вреда здоровью, полученного в результате дорожного происшествия. Изъяты и изучаются записи камер видеонаблюдения,- сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ДТП Забайкальский край

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