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Житель Бурятии из-за огнестрела лишился двух автомобилей

Житель Бурятии из-за огнестрела лишился двух автомобилей
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина перевозил на иномарках незаконное оружие и боеприпасы

Недавно перед судом предстал житель Заиграевского района. Он незаконно приобрёл, передавал, хранил и перевозил огнестрельное нарезное оружие и боеприпасы к нему.
 
Поскольку ружьём мужчина обзавёлся более шести лет назад, судить за незаконную покупку его не стали. Заиграевцу назначили наказание – шесть месяцев ограничения свободы.

Кроме того, мужчина лишился двух автомобилей – Toyota Dyna и Suzuki Escudo. Их признали вещественными доказательствами по делу. На тот момент иномарки находились в собственности осуждённого и сельчанин использовал их как средство совершения преступления. Обе машины конфисковали в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

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