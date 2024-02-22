Житель Бурятии из-за огнестрела лишился двух автомобилей



Недавно перед судом предстал житель Заиграевского района. Он незаконно приобрёл, передавал, хранил и перевозил огнестрельное нарезное оружие и боеприпасы к нему.



Поскольку ружьём мужчина обзавёлся более шести лет назад, судить за незаконную покупку его не стали. Заиграевцу назначили наказание – шесть месяцев ограничения свободы.



Кроме того, мужчина лишился двух автомобилей – Toyota Dyna и Suzuki Escudo. Их признали вещественными доказательствами по делу. На тот момент иномарки находились в собственности осуждённого и сельчанин использовал их как средство совершения преступления. Обе машины конфисковали в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.



