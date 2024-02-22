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В Иркутской области водитель «Мазды» насмерть сбил 46-летнего мужчину

В Иркутской области водитель «Мазды» насмерть сбил 46-летнего мужчину
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Инцидент произошёл в Аларском районе

Утром 22 февраля в деревне Шульгино Аларского района Иркутской области произошло ДТП со смертельным наездом на пешехода.
 
- По предварительной информации, 27- летний водитель автомобиля Mazda Bongo, совершил наезд на пешехода, который вышел на проезжую часть перед попутно движущимся транспортным средством. В результате случившегося 46-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
 
Полицейские устанавливают все причины и условия произошедшего.
ДТП.смерть Иркутская область

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