В Иркутской области водитель «Мазды» насмерть сбил 46-летнего мужчину



- По предварительной информации, 27- летний водитель автомобиля Mazda Bongo, совершил наезд на пешехода, который вышел на проезжую часть перед попутно движущимся транспортным средством. В результате случившегося 46-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские устанавливают все причины и условия произошедшего.



Утром 22 февраля в деревне Шульгино Аларского района Иркутской области произошло ДТП со смертельным наездом на пешехода.