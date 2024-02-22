В Иркутской области водитель «Мазды» насмерть сбил 46-летнего мужчину

Инцидент произошёл в Аларском районе
Утром 22 февраля в деревне Шульгино Аларского района Иркутской области произошло ДТП со смертельным наездом на пешехода.
- По предварительной информации, 27- летний водитель автомобиля Mazda Bongo, совершил наезд на пешехода, который вышел на проезжую часть перед попутно движущимся транспортным средством. В результате случившегося 46-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские устанавливают все причины и условия произошедшего.
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