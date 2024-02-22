22 февраля

21 февраля

Популярное

В Бурятии с начала года изъяли 30 тысяч литров контрафактного алкоголя

В Бурятии с начала года изъяли 30 тысяч литров контрафактного алкоголя
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Одного бутлегера задержали во время перевозки груза

В Бурятии полицейские пресекли деятельность двух преступных групп по производству и реализации немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Всего правоохранители совместно с Росгвардией изъяли из незаконного оборота 30 010 литров контрафактного алкоголя.
 
29 января возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, трое уроженцев Западной Азии в возрасте 40, 45 и 62 лет организовали преступную деятельность по незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Бурятии, а также создали разветвлённую сеть по её сбыту.



Так, 4 февраля в ходе обыска на территории Улан-Удэ по месту жительства в их гаражах обнаружено и изъято 13 685 литров спиртосодержащей продукции, две единицы транспортных средств. В этот же день подозреваемым избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий и подписке о невыезде.
 
Кроме того, полицейские установили причастность жителя Новосибирска, 40-летнего уроженца республики Северная Осетия, который осуществлял поставку контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции на территориях Бурятии и Забайкальского края.
 
Так, 3 февраля на 561 километре федеральной трассы «Байкал» в селе Мухоршибирь был остановлен грузовик Renault Magnum. В ходе досмотра правоохранителями обнаружена немаркированная алкогольная продукция в количестве 16 600 бутылок водки различных наименований объёмом 8 300 литров, четыре тысячи литров спиртосодержащей жидкости, денежные средства в размере 47 тысяч рублей.

4 февраля на фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Незаконное производство и(или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Мужчине избрали подписку о невыезде.

9 февраля полицейские задержали двух жителей Улан-Удэ, один из которых уроженец Северной Осетии – Алания, за незаконное производство и оборот контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции.



Граждане в возрасте 49 и 45 лет в гараже частного дома в Улан-Удэ по месту проживания одного из них обустроили цех по розливу немаркированного алкоголя. В МВД отметили, что один из них использовал арендованное в черте города помещение в качестве склада для сырья.
 
На следующий день, 10 февраля, возбуждено уголовное дело.
 
- В ходе обысков по месту производства и хранения полицейскими изъято 4 760 бутылок водки по 0,5 литра общим объёмом 2 380 литров с этикеткой, 1 645 литров спиртосодержащей продукции, 60 коробок с пробками, 2 718 коробок с пустыми стеклянными бутылками с этикеткой по 0,5 литра, 189 пустых 10-литровых канистр, 37 коробок 5-литровыхпустых бутылок и денежные средства в размере 437 100 рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
 


 

контрафактная продукция алкогольная продукция алкоголь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии из-за огнестрела лишился двух автомобилей
Житель Бурятии из-за огнестрела лишился двух автомобилей
Происшествия, 22.02.2024
Мужчина перевозил на иномарках незаконное оружие и боеприпасы
В Бурятии с начала года изъяли 30 тысяч литров контрафактного алкоголя
В Бурятии с начала года изъяли 30 тысяч литров контрафактного алкоголя
Происшествия, 22.02.2024
Одного бутлегера задержали во время перевозки груза 
В райцентре в Бурятии под покровом ночи разбушевался пожар
В райцентре в Бурятии под покровом ночи разбушевался пожар
Происшествия, 22.02.2024
Там по неизвестным причинам вспыхнул дом
При пожаре в селе Бурятии погибли 16 куриц
При пожаре в селе Бурятии погибли 16 куриц
Происшествия, 22.02.2024
А ещё огонь уничтожил три центнера сена
В Бурятии осудили рыбака, столкнувшего полицейского с лодки
В Бурятии осудили рыбака, столкнувшего полицейского с лодки
Происшествия, 22.02.2024
Его на восемь месяцев отправили в колонию-поселение
Житель Бурятии наловил омуль на 100 с лишним тысяч рублей
Житель Бурятии наловил омуль на 100 с лишним тысяч рублей
Происшествия, 22.02.2024
Его задержали транспортные полицейские 
В Бурятии из-за машины сгорели гараж, котельная и дом
В Бурятии из-за машины сгорели гараж, котельная и дом
Происшествия, 22.02.2024
К крупному пожару привели проблемы с электропроводкой
В Бурятии водителя отправили в колонию из-за пьяной езды
В Бурятии водителя отправили в колонию из-за пьяной езды
Происшествия, 22.02.2024
Мужчину на четыре года лишили водительских прав 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^