В Бурятии с начала года изъяли 30 тысяч литров контрафактного алкоголя



В Бурятии полицейские пресекли деятельность двух преступных групп по производству и реализации немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Всего правоохранители совместно с Росгвардией изъяли из незаконного оборота 30 010 литров контрафактного алкоголя.



29 января возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, трое уроженцев Западной Азии в возрасте 40, 45 и 62 лет организовали преступную деятельность по незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Бурятии, а также создали разветвлённую сеть по её сбыту.











Кроме того, полицейские установили причастность жителя Новосибирска, 40-летнего уроженца республики Северная Осетия, который осуществлял поставку контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции на территориях Бурятии и Забайкальского края.



Так, 3 февраля на 561 километре федеральной трассы «Байкал» в селе Мухоршибирь был остановлен грузовик Renault Magnum. В ходе досмотра правоохранителями обнаружена немаркированная алкогольная продукция в количестве 16 600 бутылок водки различных наименований объёмом 8 300 литров, четыре тысячи литров спиртосодержащей жидкости, денежные средства в размере 47 тысяч рублей.



4 февраля на фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Незаконное производство и(или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Мужчине избрали подписку о невыезде.



9 февраля полицейские задержали двух жителей Улан-Удэ, один из которых уроженец Северной Осетии – Алания, за незаконное производство и оборот контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции.







На следующий день, 10 февраля, возбуждено уголовное дело.



- В ходе обысков по месту производства и хранения полицейскими изъято 4 760 бутылок водки по 0,5 литра общим объёмом 2 380 литров с этикеткой, 1 645 литров спиртосодержащей продукции, 60 коробок с пробками, 2 718 коробок с пустыми стеклянными бутылками с этикеткой по 0,5 литра, 189 пустых 10-литровых канистр, 37 коробок 5-литровыхпустых бутылок и денежные средства в размере 437 100 рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.









Так, 4 февраля в ходе обыска на территории Улан-Удэ по месту жительства в их гаражах обнаружено и изъято 13 685 литров спиртосодержащей продукции, две единицы транспортных средств. В этот же день подозреваемым избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий и подписке о невыезде.Граждане в возрасте 49 и 45 лет в гараже частного дома в Улан-Удэ по месту проживания одного из них обустроили цех по розливу немаркированного алкоголя. В МВД отметили, что один из них использовал арендованное в черте города помещение в качестве склада для сырья.