В райцентре в Бурятии под покровом ночи разбушевался пожар

Там по неизвестным причинам вспыхнул дом



Возгорание произошло ночью 22 февраля в селе Бичура. Сообщение о нём поступило в 03:15. На улице Краснопартизанская вспыхнул жилой дом.



В итоге пламя уничтожило кровлю и дощатую веранду, а жилая постройка выгорела изнутри на общей площади в 32 квадратных метра. При пожаре никто не пострадал. Его причина устанавливается, сообщает «Бичура-инфо.24/7».

