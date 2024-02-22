Там по неизвестным причинам вспыхнул дом
Возгорание произошло ночью 22 февраля в селе Бичура. Сообщение о нём поступило в 03:15. На улице Краснопартизанская вспыхнул жилой дом.
В итоге пламя уничтожило кровлю и дощатую веранду, а жилая постройка выгорела изнутри на общей площади в 32 квадратных метра. При пожаре никто не пострадал. Его причина устанавливается, сообщает «Бичура-инфо.24/7».
В райцентре в Бурятии под покровом ночи разбушевался пожар
Происшествия, Фото:
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