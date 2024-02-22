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Житель Бурятии наловил омуль на 100 с лишним тысяч рублей

Житель Бурятии наловил омуль на 100 с лишним тысяч рублей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Его задержали транспортные полицейские

24-летний житель Кабанского района Бурятии занимался незаконной ловлей рыбы на льду озера Байкал на расстоянии трёх километров от города Бабушкин. Нарушителя заметили транспортные полицейские и сотрудники Байкало-Селенгинского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны.

- Сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте изъяли запрещённое орудие лова (сеть длиной 20 метров) и незаконно добытую рыбу вида «омуль». Ущерб от действий задержанного составил более 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Фигуранту избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

браконьерство омуль

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