Его задержали транспортные полицейские
24-летний житель Кабанского района Бурятии занимался незаконной ловлей рыбы на льду озера Байкал на расстоянии трёх километров от города Бабушкин. Нарушителя заметили транспортные полицейские и сотрудники Байкало-Селенгинского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны.
- Сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте изъяли запрещённое орудие лова (сеть длиной 20 метров) и незаконно добытую рыбу вида «омуль». Ущерб от действий задержанного составил более 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Фигуранту избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
Житель Бурятии наловил омуль на 100 с лишним тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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