Житель Бурятии наловил омуль на 100 с лишним тысяч рублей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Его задержали транспортные полицейские



24-летний житель Кабанского района Бурятии занимался незаконной ловлей рыбы на льду озера Байкал на расстоянии трёх километров от города Бабушкин. Нарушителя заметили транспортные полицейские и сотрудники Байкало-Селенгинского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны.



- Сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте изъяли запрещённое орудие лова (сеть длиной 20 метров) и незаконно добытую рыбу вида «омуль». Ущерб от действий задержанного составил более 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Фигуранту избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.



