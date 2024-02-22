У улан-удэнки арестовали автомобиль после весёлого дня рождения



В январе в суд ушло уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Улан-Удэ.



В ходе расследования установлено, что в октябре прошлого года женщина отмечала свой день рождения в компании знакомых с распитием спиртного. Утром следующего дня горожанка решила доехать до станции технического обслуживания.



- В районе 502 километра автомобиль гражданки был остановлен экипажем ДПС для проверки документов. В ходе общения с водителем инспекторы зафиксировали видимые признаки алкогольного опьянения, что подтвердил результат освидетельствования, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В ходе разбирательства выяснилось, что в апреле 2023 года женщина уже привлекалась к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Судом ей назначено наказание в виде лишения водительских прав на полтора года и штраф в размере 30 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».



В рамках расследования на автомобиль подозреваемой стоимостью 1 млн рублей наложен арест. В настоящее время уголовное дело находится в суде на рассмотрении.



В 2023 году дознавателями МВД наложен арест на 374 транспортных средства, а в январе текущего года на 42 автомобиля.



