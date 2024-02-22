К крупному пожару привели проблемы с электропроводкой
Пожар разбушевался днём 21 февраля в кабанском посёлке Каменск. Сначала из-за неисправной электропроводки вспыхнул автомобиль Toyota. После огонь перекинулся на гараж и дом.
В итоге пламя уничтожило саму иномарку с гаражом, жилую постройку площадью в 100 квадратных метров и котельную. Обошлось без пострадавших, сообщает «Кабанск-инфо.24/7».
В Бурятии из-за машины сгорели гараж, котельная и дом
Происшествия, Фото:
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