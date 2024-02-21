Жительница Бурятии хотела избить мужчину на глазах у полицейского, а потом набросилась и на него



Всё произошло в начале февраля в иволгинском селе Сотниково. Местная жительница, находясь в полицейском автомобиле возле дома на улице Владимирская, несколько раз пыталась ударить сидевшего рядом мужчину. На неоднократные требования сотрудника прекратить это она никак не реагировала.



Потом женщина, выйдя из машины, начала размахивать руками, пытаясь нанести удары уже сотруднику полиции. При этом сельчанка проявляла беспричинную агрессию, сыпала в адрес правоохранителя нецензурными словами и хватала его за форменную одежду. Возмутительницу спокойствия пришлось заковать в наручники.



На неё составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Женщина предстала перед судом. На заседании она полностью признал свою вину и раскаялась в содеянном.



Сельчанку признали виновной. С учётом смягчающих обстоятельств – признания вины, раскаяния в содеянном и наличии на иждивении малолетнего ребёнка – ей назначили штраф размером в две тысячи рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.



