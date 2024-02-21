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За сутки в Бурятии зарегистрировано 30 автоаварий

За сутки в Бурятии зарегистрировано 30 автоаварий
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Инспекторы ДПС задержали 20 пьяных водителей

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 30 аварий с механическими повреждениями транспортных средств.

- Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 289 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 20 водителей с признаками опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в ДТП пострадала 18-летняя девушка. Её сбил 66-летний водитель «Тойота Ипсум» на улице Ботаническая в Улан-Удэ.

В Мухоршибирском районе при столкновении автомобилей «Тойота Виш» и «ВАЗ-2107» пострадал 67-летний водитель отечественной машины.

В Заиграевском районе в ДТП пострадал водитель, который съехал с дороги.



ДТП

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