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В Бурятии аварийно остановлена работа котельной

В Бурятии аварийно остановлена работа котельной
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Без благ цивилизации остались почти три тысячи человек

В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии из строя вышла центральная котельная. Под отключением теплоснабжения находятся жилые дома и социально значимые объекты.

- Предварительная причина остановки - отсутствие электроснабжения на центральном водозаборе. Задействованы бригады РЭС и ЭЧ №11, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Под отключением холодного водоснабжения и теплоснабжения находятся 252 дома и 2978 человек, из них 749 детей.

Позже заменили оборудование на трансформаторной подстанции, электроснабжение восстановлено.

В группе «Муя-инфо. 24/7», что началось заполнение теплотрассы. Местных жителей просят не сливать воду из труб до полного заполнения.

Информация уточняется.
котельные авария

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