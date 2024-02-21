В Бурятии аварийно остановлена работа котельной

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Без благ цивилизации остались почти три тысячи человек



В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии из строя вышла центральная котельная. Под отключением теплоснабжения находятся жилые дома и социально значимые объекты.



- Предварительная причина остановки - отсутствие электроснабжения на центральном водозаборе. Задействованы бригады РЭС и ЭЧ №11, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



Под отключением холодного водоснабжения и теплоснабжения находятся 252 дома и 2978 человек, из них 749 детей.



Позже заменили оборудование на трансформаторной подстанции, электроснабжение восстановлено.



В группе «Муя-инфо. 24/7», что началось заполнение теплотрассы. Местных жителей просят не сливать воду из труб до полного заполнения.



Информация уточняется.

