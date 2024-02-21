Без благ цивилизации остались почти три тысячи человек
В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии из строя вышла центральная котельная. Под отключением теплоснабжения находятся жилые дома и социально значимые объекты.
- Предварительная причина остановки - отсутствие электроснабжения на центральном водозаборе. Задействованы бригады РЭС и ЭЧ №11, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Под отключением холодного водоснабжения и теплоснабжения находятся 252 дома и 2978 человек, из них 749 детей.
Позже заменили оборудование на трансформаторной подстанции, электроснабжение восстановлено.
В группе «Муя-инфо. 24/7», что началось заполнение теплотрассы. Местных жителей просят не сливать воду из труб до полного заполнения.
Информация уточняется.
В Бурятии аварийно остановлена работа котельной
Происшествия, Фото:
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