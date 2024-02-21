В Иркутске ищут водителя, сбившего школьника на «зебре»



В Иркутске разыскивают водителя, совершившего наезд на несовершеннолетнего пешехода. Инцидент произошёл на улице Багратиона, 17 февраля.



- Предварительно установлено, что неизвестный водитель, управляя автомашиной Toyota Vitz без государственных регистрационных знаков, следуя по улице Багратиона в районе дома № 50/7, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который вместе с отцом переходил проезжую часть по «зебре». После наезда находящийся за рулём автомобиля человек скрылся с места ДТП, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.



В результате ДТП 13-летний мальчик получил травмы.



В настоящее время сотрудники ДПС принимают меры к установлению личности автомобилиста. Его призывают добровольно явиться в подразделение ГИБДД или ближайший отдел полиции.

Людей, что-либо знающих о личности вероятного виновника ДТП, просят сообщить об этом по телефону дежурной части 8 (3952) 21-76-00, 21-76-01 или 02.

