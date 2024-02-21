Она присвоила почти 400 тысяч
УФСБ России по Бурятии выявлена и пресечена преступная деятельность начальника Сельского отделения почтовой связи Нур-Тухум Улан-Удэнский почтамт УФПС Республики Бурятия АО «Почта России», которая путём присвоения и растраты похитила вверенные ей денежные средства и товарно-материальные ценности с использованием своего служебного положения, принадлежащие АО «Почта России».
Ущерб составил 384 774 рубля 90 копеек, деньгами она распорядилась по своему усмотрению.
Возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата».
- Гусиноозерским городским судом фигурантка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК России, и приговорена к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, - сообщили в пресс-службе
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии экс-начальницу почты осудили за присвоение и растрату
Происшествия, Фото:
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