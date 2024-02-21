В Бурятии экс-начальницу почты осудили за присвоение и растрату

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Она присвоила почти 400 тысяч



УФСБ России по Бурятии выявлена и пресечена преступная деятельность начальника Сельского отделения почтовой связи Нур-Тухум Улан-Удэнский почтамт УФПС Республики Бурятия АО «Почта России», которая путём присвоения и растраты похитила вверенные ей денежные средства и товарно-материальные ценности с использованием своего служебного положения, принадлежащие АО «Почта России».



Ущерб составил 384 774 рубля 90 копеек, деньгами она распорядилась по своему усмотрению.



Возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата».



- Гусиноозерским городским судом фигурантка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК России, и приговорена к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, - сообщили в пресс-службе



Приговор вступил в законную силу.

