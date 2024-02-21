21 февраля

20 февраля

Популярное

В Бурятии экс-начальницу почты осудили за присвоение и растрату

В Бурятии экс-начальницу почты осудили за присвоение и растрату
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Она присвоила почти 400 тысяч

УФСБ России по Бурятии выявлена и пресечена преступная деятельность начальника Сельского отделения почтовой связи Нур-Тухум Улан-Удэнский почтамт УФПС Республики Бурятия АО «Почта России», которая путём присвоения и растраты похитила вверенные ей денежные средства и товарно-материальные ценности с использованием своего служебного положения, принадлежащие АО «Почта России».

Ущерб составил 384 774 рубля 90 копеек, деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата».

- Гусиноозерским городским судом фигурантка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК России, и приговорена к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, - сообщили в пресс-службе

Приговор вступил в законную силу.
растрата

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

За сутки в Бурятии зарегистрировано 30 автоаварий
За сутки в Бурятии зарегистрировано 30 автоаварий
Происшествия, 21.02.2024
Инспекторы ДПС задержали 20 пьяных водителей 
В Бурятии аварийно остановлена работа котельной
В Бурятии аварийно остановлена работа котельной
Происшествия, 21.02.2024
Без благ цивилизации остались почти три тысячи человек 
В Иркутске ищут водителя, сбившего школьника на «зебре»
В Иркутске ищут водителя, сбившего школьника на «зебре»
Происшествия, 21.02.2024
Мальчик переходил дорогу вместе с отцом 
В Иркутской области горело кафе
Происшествия, 21.02.2024
Площадь пожара составила 400 квадратных метров 
В центре Улан-Удэ на «зебре» сбили пенсионера
В центре Улан-Удэ на «зебре» сбили пенсионера
Происшествия, 21.02.2024
83-летнего мужчину доставили в больницу 
В Улан-Удэ водитель на «зебре» сбил девушку
В Улан-Удэ водитель на «зебре» сбил девушку
Происшествия, 21.02.2024
Пострадавшую госпитализировали в БСМП
В Бурятии в ДТП пострадал 67-летний водитель
В Бурятии в ДТП пострадал 67-летний водитель
Происшествия, 21.02.2024
Мужчину с травмами госпитализировали 
В селе Бурятии собака вцепилась в ребёнка
В селе Бурятии собака вцепилась в ребёнка
Происшествия, 21.02.2024
Она зубами держала девочку за рукава одежды
В Бурятии под вечер произошло землетрясение
В Бурятии под вечер произошло землетрясение
Происшествия, 21.02.2024
На этот раз тряхнуло Курумканский район

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^