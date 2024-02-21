Ущерб составил 10 тысяч рублей
В селе Курумкан сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местную жительницу, подозреваемую в краже денег с чужой банковской карты.
Потерпевшая обнаружила пропажу банковской карты, когда ей на телефон начали приходить смс-уведомления о списании денежных средств в различных магазинах. Сельчанка сразу же обратилась в правоохранительные органы.
- По системам видеонаблюдения правоохранители установили приметы подозреваемых в совершении преступления. В течение дня злоумышленница вместе со своим знакомым ходила по магазинам и кафе, тратя чужие деньги на алкоголь и еду. Вскоре экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил мужчину на улице возле очередного магазина и доставил его в отдел полиции для принятия правового решения, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.
Мужчина рассказал, что карту ему дала его знакомая, и о том, что карта чужая, он не знал.
Через некоторое время задержали ранее судимую жительницу Баргузинского района, которая созналась, что нашла банковскую карту возле магазина и отдала своему знакомому, чтобы он совершал по ней покупки. Материальный ущерб составил порядка 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Жительница Бурятии нашла карту и отдала её знакомому для покупок
Происшествия, Фото:
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