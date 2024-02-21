Площадь пожара составила 400 квадратных метров
21 февраля около девяти часов утра в Братске Иркутской области произошёл пожар в кафе на улице Муханова. Горело одноэтажное деревянное строение на площади 400 квадратных метров.
- Из него эвакуировались 12 человек. К тушению пожара привлекались 18 человек и пять единиц техники. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
В настоящее время пожар ликвидирован.
Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств возгорания. Причины и условия произошедшего устанавливаются.
- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В Иркутской области горело кафе
Происшествия, Фото:
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