В центре Улан-Удэ на «зебре» сбили пенсионера

Утром 21 февраля на улице Коммунистическая в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадал пожилой горожанин.
- По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Toyota Allion на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пожилого мужчину, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
- По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Toyota Allion на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пожилого мужчину, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП 83-летний пешеход доставлен в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 20 февраля в Улан-Удэ под колёса Toyota Ipsum попала 18-летняя девушка. Наезд произошёл также на пешеходном переходе.