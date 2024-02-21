Пострадавшую госпитализировали в БСМП
Около 19:00 во вторник, 20 февраля, в Улан-Удэ 66-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум» совершил ДТП.
- Водитель, следуя по улице Ботаническая на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 18-летнюю девушку, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Девушку с тяжёлыми травмами госпитализировали в БСМП.
В Улан-Удэ водитель на «зебре» сбил девушку
Происшествия, Фото:
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