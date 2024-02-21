В Бурятии в ДТП пострадал 67-летний водитель

Мужчину с травмами госпитализировали
Утром 20 февраля в Мухоршибирском районе Бурятии в ДТП пострадал пожилой водитель.
- 35-летний водитель автомобиля «Тойота Виш», следуя по федеральной автодороге Р-258 «Байкал» в 13 км. от села Мухоршибирь при выполнении манёвра «обгон» выехал на полосу встречного движения где совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2107» под управлением 67-летнего водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель отечественного автомобиля с многочисленными травмами госпитализирован в медицинское учреждение.
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