В Бурятии в ДТП пострадал 67-летний водитель





Утром 20 февраля в Мухоршибирском районе Бурятии в ДТП пострадал пожилой водитель.- 35-летний водитель автомобиля «Тойота Виш», следуя по федеральной автодороге Р-258 «Байкал» в 13 км. от села Мухоршибирь при выполнении манёвра «обгон» выехал на полосу встречного движения где совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2107» под управлением 67-летнего водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.В результате ДТП водитель отечественного автомобиля с многочисленными травмами госпитализирован в медицинское учреждение.