В селе Бурятии собака вцепилась в ребёнка



Жители Кижиги потребовали как можно скорее отловить собаку, которая застращала уже всё село. По словам местных, она нападает и на детей, и на взрослых. Недавно животное вцепилось в школьницу.



- Дочка не могла идти в школу во вторую смену – собака за рукава зубами держала. Я успел на улицу выйти, – заявил в группе «Кижинга-инфо.24/7» отец девочки.



По словам мужчины, четвероногое появилось в селе летом. Сельчанин предположил, что у него есть хозяин. «Бегает между домами на улице Школьная», – уточнил кижингинец.



Глава сельского поселения «Кижингинский сомон» Аюр Мункоев сообщил, что в населённом провели рейд по собакам, в ходе которого выявили одно нарушение. На владельцев пса составили протокол по статье 47.1 республиканского закона об административных нарушениях – за выгул домашнего животного в неположенном месте.

