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В селе Бурятии собака вцепилась в ребёнка

В селе Бурятии собака вцепилась в ребёнка
Происшествия,  Фото:«Кижинга-инфо.24/7»
Она зубами держала девочку за рукава одежды

Жители Кижиги потребовали как можно скорее отловить собаку, которая застращала уже всё село. По словам местных, она нападает и на детей, и на взрослых. Недавно животное вцепилось в школьницу.
 
- Дочка не могла идти в школу во вторую смену – собака за рукава зубами держала. Я успел на улицу выйти, – заявил в группе «Кижинга-инфо.24/7» отец девочки.

По словам мужчины, четвероногое появилось в селе летом. Сельчанин предположил, что у него есть хозяин. «Бегает между домами на улице Школьная», – уточнил кижингинец.
 
Глава сельского поселения «Кижингинский сомон» Аюр Мункоев сообщил, что в населённом провели рейд по собакам, в ходе которого выявили одно нарушение. На владельцев пса составили протокол по статье 47.1 республиканского закона об административных нарушениях – за выгул домашнего животного в неположенном месте. 
собаки животные нападение дети

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