В Бурятии сельчанин облил женщину растворителем и поджёг

Его на два месяца закрыли в СИЗО



Недавно жителя Закаменского района отправили в следственный изолятор по решению суда. С соответствующим ходатайством туда обратилось следствие.



Как выяснилось, сельчанин, будучи в нетрезвом виде, облил растворителем женщину, а потом поджёг. Вред её здоровью оценили как тяжкий.



Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он проведёт два месяца.

