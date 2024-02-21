Его на два месяца закрыли в СИЗО
Недавно жителя Закаменского района отправили в следственный изолятор по решению суда. С соответствующим ходатайством туда обратилось следствие.
Как выяснилось, сельчанин, будучи в нетрезвом виде, облил растворителем женщину, а потом поджёг. Вред её здоровью оценили как тяжкий.
Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он проведёт два месяца.
В Бурятии сельчанин облил женщину растворителем и поджёг
Происшествия, Фото:
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