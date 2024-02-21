В Бурятии под вечер произошло землетрясение

На этот раз тряхнуло Курумканский район
Вечером 20 февраля в Бурятии зафиксировали очередное сейсмособытие. Оно произошло в 17:00 по местному времени с точке с координатами 54.91° северной широты и 111.80° восточной долготы.
Эпицентр, по данным официального сайта Байкальского филиала единой геофизической службы РАН, находился в 43 километрах от улуса Улюнхан. Магнитуда составила 3,2, а энергетический класс – 9,7, пишет «Курумкан-инфо.24/7». До этого землетрясение в районе было
днём 8 февраля.
На этот раз тряхнуло Курумканский район
Махач устроили около одного из питерских баров
В УАЗике находилось три человека
В пострадавшие аймаки начали отправлять корма
Через них он проводил незаконные банковские операции
Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести
Его оштрафовали на 30 тысяч и на год с лишним лишили водительских прав
Мужчина расправился с женщиной на глазах у детей
Они застрелили мужчину и ограбили его
Мужчине позвонил «сотрудник банка»
Пожар тушат шесть человек
Они незаконно выловили более 60 омулей
Возбуждено уголовное дело
Гаражные боксы загорелись из-за перекала печной трубы
Полиция ищет виновника ДТП