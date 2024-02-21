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В Бурятии под вечер произошло землетрясение

В Бурятии под вечер произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
На этот раз тряхнуло Курумканский район

Вечером 20 февраля в Бурятии зафиксировали очередное сейсмособытие. Оно произошло в 17:00 по местному времени с точке с координатами 54.91° северной широты и 111.80° восточной долготы.

Эпицентр, по данным официального сайта Байкальского филиала единой геофизической службы РАН, находился в 43 километрах от улуса Улюнхан. Магнитуда составила 3,2, а энергетический класс – 9,7, пишет «Курумкан-инфо.24/7». До этого землетрясение в районе было днём 8 февраля. 
 

землетрясение

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