Житель Бурятии оказался в эпицентре массовой драки в культурной столице

Махач устроили около одного из питерских баров
Этот инцидент произошёл в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в понедельник, 19 февраля. Около одного из баров на улице Красноармейская произошла массовая драка, в которой участвовало восемь человек.
По данным местных СМИ, началось всё после алкогольных возлияний. Сотрудникам увеселительного заведения пришлось вызывать полицию.
Прибывшие на место правоохранители задержали двух жителей Калмыкии, троих уроженцев Тывы, одного приехавшего из Бурятии и мужчину, который получил гражданство России в начале 2023 года. Всех участников потасовки, которым от 22 до 49 лет, отправили в спецприёмник и составили на них протоколы о мелком хулиганстве.
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Махач устроили около одного из питерских баров
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