21 февраля

20 февраля

Популярное

Житель Бурятии оказался в эпицентре массовой драки в культурной столице

Житель Бурятии оказался в эпицентре массовой драки в культурной столице
Происшествия,  Фото:Pixabay.com
Махач устроили около одного из питерских баров
 
Этот инцидент произошёл в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в понедельник, 19 февраля. Около одного из баров на улице Красноармейская произошла массовая драка, в которой участвовало восемь человек.
 
По данным местных СМИ, началось всё после алкогольных возлияний. Сотрудникам увеселительного заведения пришлось вызывать полицию.

Прибывшие на место правоохранители задержали двух жителей Калмыкии, троих уроженцев Тывы, одного приехавшего из Бурятии и мужчину, который получил гражданство России в начале 2023 года. Всех участников потасовки, которым от 22 до 49 лет, отправили в спецприёмник и составили на них протоколы о мелком хулиганстве.

драка Санкт-Петербург бар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии под вечер произошло землетрясение
В Бурятии под вечер произошло землетрясение
Происшествия, 21.02.2024
На этот раз тряхнуло Курумканский район
В Монголии за зиму погибло более 667 тысяч голов скота
В Монголии за зиму погибло более 667 тысяч голов скота
Происшествия, 20.02.2024
В пострадавшие аймаки начали отправлять корма
Жителя Ангарска подозревают в создании подставных фирм
Жителя Ангарска подозревают в создании подставных фирм
Происшествия, 20.02.2024
Через них он проводил незаконные банковские операции
Под Иркутском водитель автобуса сбил 22-летнюю девушку
Под Иркутском водитель автобуса сбил 22-летнюю девушку
Происшествия, 20.02.2024
Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести 
В Улан-Удэ дрифтер поплатился за любовь к алкоголю
В Улан-Удэ дрифтер поплатился за любовь к алкоголю
Происшествия, 20.02.2024
Его оштрафовали на 30 тысяч и на год с лишним лишили водительских прав
Жителя Бурятии приговорили к 14 годам колонии за жестокое убийство жены
Жителя Бурятии приговорили к 14 годам колонии за жестокое убийство жены
Происшествия, 20.02.2024
Мужчина расправился с женщиной на глазах у детей 
Стала известна причина пожара гаражных боксов в нацпарке в Бурятии
Стала известна причина пожара гаражных боксов в нацпарке в Бурятии
Происшествия, 20.02.2024
Гаражные боксы загорелись из-за перекала печной трубы 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^