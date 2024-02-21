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В Бурятии очередной автомобиль провалился под лёд

В Бурятии очередной автомобиль провалился под лёд
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В УАЗике находилось три человека

Всё произошло вечером 20 февраля в Баргузинском районе. В местности Давша под лёд частично провалился автомобиль УАЗ, сообщает «Баргузин-инфо.24/7».

В этот момент во внедорожнике находилось три человека. Они выбрались на берег. На помощь им выдвинулись двое сотрудников Усть-Баргузинского поисково-спасательного отряда.

Несколькими днями ранее под лёд Баргузинского залива в местности Лопатки под воду тоже частично ушёл автомобиль. Водитель выехал на водоём, проигнорировав запрещающие знаки.
 
Одним колесом эвакуатор застрял в трещине. Ночью его извлекли из ледового плена. К счастью, обошлось без пострадавших.

автомобили провалы под лед

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