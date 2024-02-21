В Бурятии очередной автомобиль провалился под лёд

В УАЗике находилось три человека
Всё произошло вечером 20 февраля в Баргузинском районе. В местности Давша под лёд частично провалился автомобиль УАЗ, сообщает «Баргузин-инфо.24/7».
В этот момент во внедорожнике находилось три человека. Они выбрались на берег. На помощь им выдвинулись двое сотрудников Усть-Баргузинского поисково-спасательного отряда.
Несколькими днями ранее под лёд Баргузинского залива в местности Лопатки под воду тоже частично ушёл
автомобиль. Водитель выехал на водоём, проигнорировав запрещающие знаки.
Одним колесом эвакуатор застрял в трещине. Ночью его извлекли из ледового плена. К счастью, обошлось без пострадавших.
На этот раз тряхнуло Курумканский район
Махач устроили около одного из питерских баров
В УАЗике находилось три человека
В пострадавшие аймаки начали отправлять корма
Через них он проводил незаконные банковские операции
Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести
Его оштрафовали на 30 тысяч и на год с лишним лишили водительских прав
Мужчина расправился с женщиной на глазах у детей
Они застрелили мужчину и ограбили его
Мужчине позвонил «сотрудник банка»
Пожар тушат шесть человек
Они незаконно выловили более 60 омулей
Возбуждено уголовное дело
Гаражные боксы загорелись из-за перекала печной трубы
Полиция ищет виновника ДТП