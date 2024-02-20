В Бурятии двое рыбаков «набраконьерили» на 200 с лишним тысяч



Двое жителей города Бабушкин, который находятся в Кабанском районе, попались на незаконной добыче омуля. Всё произошло во время рейда, который устроили сотрудники Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте вместе с инспекторами Байкало-Селенгинского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны.



Мужчины, одному из которых – 36 лет, а другому – 43 года – ловили рыбу с помощью 70-метровой сети. Всего они добыли 60 омулей. Ущерб перевалил за 230 тысяч рублей.



Против сельчан возбудили уголовное дело по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»). Им избрали меру принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.