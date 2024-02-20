В Иркутской области браконьеры выловили 11 байкальских омулей







Госинспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» совместно с сотрудниками Байкало-Ангарского линейного отдела полиции выявили факт браконьерства в проливе Малое море, недалеко от деревни Зама Иркутской области. Рыбаками оказались два местных жителя, у которых нашли рыболовную сеть и 11 особей омуля.- Предварительно, ущерб от незаконной добычи омуля по данному факту превысил сумму в 40 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».Госинспекторы отметили, что это не единственный случай незаконной ловли рыбы в районе пролива Малое море.Так, в этом месяце здесь же были задержаны ещё двое мужчин, у каждого из которых были изъяты орудия лова и рыба. Общий ущерб ставил 86 тысяч рублей.