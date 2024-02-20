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В Иркутской области браконьеры выловили 11 байкальских омулей

В Иркутской области браконьеры выловили 11 байкальских омулей
Происшествия,  Фото:ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Возбуждено уголовное дело

Госинспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» совместно с сотрудниками Байкало-Ангарского линейного отдела полиции выявили факт браконьерства в проливе Малое море, недалеко от деревни Зама Иркутской области. Рыбаками оказались два местных жителя, у которых нашли рыболовную сеть и 11 особей омуля.

- Предварительно, ущерб от незаконной добычи омуля по данному факту превысил сумму в 40 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Госинспекторы отметили, что это не единственный случай незаконной ловли рыбы в районе пролива Малое море.

Так, в этом месяце здесь же были задержаны ещё двое мужчин, у каждого из которых были изъяты орудия лова и рыба. Общий ущерб ставил 86 тысяч рублей.


Иркутская область браконьерство омуль

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