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Стала известна причина пожара гаражных боксов в нацпарке в Бурятии

Стала известна причина пожара гаражных боксов в нацпарке в Бурятии
Происшествия,  Фото:«Тунка-инфо.24/7»
Гаражные боксы загорелись из-за перекала печной трубы

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 19 февраля в селе Кырен Тункинского района Бурятии загорелся гараж национального парка. Пожару присвоили ранг 1 БИС.

В пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС сообщили, что на момент прибытия пожарных горела котельная, которая находилась внутри гаража. До прибытия специалистов работники нацпарка успели эвакуировать семь единиц техники.
 
На ликвидацию пожара потребовалось два часа.

В результате пожара выгорели помещения котельной, токарной мастерской и гаражный бокс на площади 108 квадратных метров, кровля на площади 300 квадратных метров. Кроме того, огнём уничтожены две единицы техники: ГАЗ-33081 и УАЗ-390995. Для тушения пожара задействовано 15 человек и 4 единицы техники.

- По предварительным данным, причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печей: а именно, недостаточная разделка дымовой трубы в месте её прохождения через деревянное перекрытие, в следствии чего произошёл перекал печной трубы, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО И ЧС.


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