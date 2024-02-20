Стала известна причина пожара гаражных боксов в нацпарке в Бурятии



Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 19 февраля в селе Кырен Тункинского района Бурятии



В пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС сообщили, что на момент прибытия пожарных горела котельная, которая находилась внутри гаража. До прибытия специалистов работники нацпарка успели эвакуировать семь единиц техники. Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 19 февраля в селе Кырен Тункинского района Бурятии загорелся гараж национального парка. Пожару присвоили ранг 1 БИС.В пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС сообщили, что на момент прибытия пожарных горела котельная, которая находилась внутри гаража. До прибытия специалистов работники нацпарка успели эвакуировать семь единиц техники.



На ликвидацию пожара потребовалось два часа.



В результате пожара выгорели помещения котельной, токарной мастерской и гаражный бокс на площади 108 квадратных метров, кровля на площади 300 квадратных метров. Кроме того, огнём уничтожены две единицы техники: ГАЗ-33081 и УАЗ-390995. Для тушения пожара задействовано 15 человек и 4 единицы техники.



- По предварительным данным, причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печей: а именно, недостаточная разделка дымовой трубы в месте её прохождения через деревянное перекрытие, в следствии чего произошёл перекал печной трубы, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО И ЧС.





