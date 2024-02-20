В Братске водитель насмерть сбил женщину и скрылся

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция ищет виновника ДТП



В городе Братск в ДТП погибла женщина, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Инцидент произошёл 20 февраля на участке автодороги, ведущей к 217 километру федеральной автомобильной дороги «Вилюй» в центральном районе города.



- По предварительной информации, около пяти часов утра неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода, находящегося на проезжей части. В результате случившегося 40-летняя женщина скончалась на месте, - сообщили в Госавтоинспекции.



В настоящий момент полицейскими проводятся мероприятия по установлению скрывшейся машины. Причины и условия произошедшего выясняются.



