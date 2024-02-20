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В Братске водитель насмерть сбил женщину и скрылся

В Братске водитель насмерть сбил женщину и скрылся
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Полиция ищет виновника ДТП

В городе Братск в ДТП погибла женщина, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Инцидент произошёл 20 февраля на участке автодороги, ведущей к 217 километру федеральной автомобильной дороги «Вилюй» в центральном районе города.

- По предварительной информации, около пяти часов утра неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода, находящегося на проезжей части. В результате случившегося 40-летняя женщина скончалась на месте, - сообщили в Госавтоинспекции.

В настоящий момент полицейскими проводятся мероприятия по установлению скрывшейся машины. Причины и условия произошедшего выясняются.

ДТП.смерть Иркутская область Братск

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