Водителя и пассажирку госпитализировали
Днём 19 февраля в Муйском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали два человека.
- 35-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» в 20 км. от посёлка Ирокинда совершил столкновение со стоящим карьерным самосвалом «CAT», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель и 36-летняя пассажирка легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.
Всего за сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 33 аварии с механическими повреждениями транспортных средств, от права управления транспортным средством 17 водителей с признаками опьянения.
В Бурятии в ДТП с самосвалом пострадали два человека
Происшествия, Фото:
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