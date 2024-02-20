В Бурятии в ДТП с самосвалом пострадали два человека

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Водителя и пассажирку госпитализировали



Днём 19 февраля в Муйском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали два человека.



- 35-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» в 20 км. от посёлка Ирокинда совершил столкновение со стоящим карьерным самосвалом «CAT», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В результате ДТП водитель и 36-летняя пассажирка легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.



Всего за сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 33 аварии с механическими повреждениями транспортных средств, от права управления транспортным средством 17 водителей с признаками опьянения.

