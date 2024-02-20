В Бурятии гендиректору фирмы грозит лишение свободы за хищение 1,1 млн

Он завысил стоимость работ



Прокурор Бурятии Михаил Филичев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора коммерческой организации.



Органом следствия установлено, что руководитель общества в ходе выполнения работ по муниципальным контрактам, заключённым для обустройства парков и скверов сел Баргузин и Уро Баргузинского района, с июля 2019 года по июнь 2021 года похитил денежные средства из бюджетов муниципальных образований.



- Генеральный директор, выполнив работы ненадлежащим образом и из некачественных материалов, предоставил заказчикам ложные сведения об их стоимости, фактически завысив на сумму более 1,1 млн руб., - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Действия должностного лица квалифицированы по пяти преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, в крупном размере».



Органом расследования на имущество обвиняемого наложен арест стоимостью 900 тысяч рублей.



По уголовному делу прокуратурой республики в интересах сельских поселений к обвиняемому предъявлено исковое заявление о возмещении вреда, причинённого преступлениями, на общую сумму 1,1 млн руб.



Наиболее строгая санкция за совершение указанного преступления предусматривает наказание до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

