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В Бурятии поджигателя подразделения УИИ отправили за решётку

В Бурятии поджигателя подразделения УИИ отправили за решётку
Происшествия,  Фото:Следственный комитет РФ
Ущерб составил 1,4 млн рублей

58-летний житель Тункинского района Бурятии признан виновным в умышленном повреждение чужого имущества путём поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и в незаконном приобретении, хранение сбыта наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

- В судебном заседании установлено, что ранее осуждённый мужчина состоял на учёте в районном подразделении уголовно-исполнительной инспекции. Из личной неприязни к сотрудникам УИИ в связи с несогласием с объявленными ему за нарушения предостережениями о возможной замене обязательных работ более строгим видом наказания в феврале 2023 года совершил поджог административного здания в села Кырен, в котором размещалось подразделение инспекции, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Своими действиями он причинил ущерб федеральному имуществу на общую сумму 1,4 млн рублей.

В ходе проведения следственных действий у него обнаружили наркотическое средство каннабис массой более 900 граммов, которое он незаконно приобрёл в декабре 2022 года и хранил для личного употребления.

- Тункинский районный суд приговорил виновного к 4 годам 21 дню лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски о возмещении нанесённого в результате преступления материального вреда удовлетворены в полном объёме, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Законность вынесенного приговора по жалобе осуждённого проверена Верховным судом республики, приговор районного суда оставлен без изменения.

суд приговор Поджог

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