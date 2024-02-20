В Бурятии поджигателя подразделения УИИ отправили за решётку

Ущерб составил 1,4 млн рублей
58-летний житель Тункинского района Бурятии признан виновным в умышленном повреждение чужого имущества путём поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и в незаконном приобретении, хранение сбыта наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).
- В судебном заседании установлено, что ранее осуждённый мужчина состоял на учёте в районном подразделении уголовно-исполнительной инспекции. Из личной неприязни к сотрудникам УИИ в связи с несогласием с объявленными ему за нарушения предостережениями о возможной замене обязательных работ более строгим видом наказания в феврале 2023 года совершил поджог административного здания в села Кырен, в котором размещалось подразделение инспекции, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Своими действиями он причинил ущерб федеральному имуществу на общую сумму 1,4 млн рублей.
В ходе проведения следственных действий у него обнаружили наркотическое средство каннабис массой более 900 граммов, которое он незаконно приобрёл в декабре 2022 года и хранил для личного употребления.
- Тункинский районный суд приговорил виновного к 4 годам 21 дню лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски о возмещении нанесённого в результате преступления материального вреда удовлетворены в полном объёме, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Законность вынесенного приговора по жалобе осуждённого проверена Верховным судом республики, приговор районного суда оставлен без изменения.
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Происшествия, Фото:
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