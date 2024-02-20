Иркутскую область подтапливает из-за подъёма уровня воды в Ангаре

Происшествия, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Из-за этого на Иркутской ГЭС понизили сбросные расходы



В Иркутской области из-за сильных морозов при продвижении кромки ледостава вверх по течению реки Ангары отмечается повышение уровня воды с выходом в пониженные участки местности в деревне Усть-Куда Иркутского района и на участок грунтовой автомобильной дороги станция Батарейная – посёлок Мегет.



На станции Батарейной аварийно-спасательной службой Иркутска организован мониторинг подтопленной территории. Спланированы мероприятия по эвакуации населения. При выявлении снижения уровня запланированы работы по подсыпке проезжей части. Жителей Ленинского округа просят временно использовать альтернативный путь проезда к посёлку Мегет.



По информации главы Усть-Кудинского муниципального образования Максима Распутина, подтопленных жилых домов в деревне нет. Вода поднялась до приусадебных участков по улице Раздольная, которая находится в пониженной местности.



– На место выезжала рабочая группа администрации района совместно с представителями Енисейского бассейнового водного управления Росводресурсов. По результатам было принято решение о снижении сбросных расходов Иркутской ГЭС с 15:00 19 февраля до 1900 кубических метров в секунду, с 20 февраля до 1800 кубических метров в секунду, – рассказал первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.



Кроме того, специалисты рабочей группы провели отсыпку и возвели барьер в низине по улице Раздольная, дом 30.



В администрации отмечают, что при повышении уровня воды могут быть подтоплены ещё 12 домов, где постоянно проживают люди. По предварительным подсчётам 36 взрослых и 7 детей. В случае необходимости в школе будет открыт пункт временного размещения.



На территории Усть-Кудинского муниципального образования с 15 февраля введён режим функционирования повышенной готовности в связи выявлением очага заразного узелкового дерматита у сельскохозяйственных животных. Однако подтопление приусадебных участков угрозы распространения эпизоотического очага не несёт. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области



