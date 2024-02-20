Женщина получила травму позвоночника
Судебные приставы взыскали 300 тысяч рублей морального вреда в пользу жительницы Улан-Удэ. Горожанка получила травму позвоночника в аварии с участием трёх автомобилей.
Виновница ДТП при повороте выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем, которого от удара отбросило на автомобиль пострадавшей.
Отстаивать свои интересы женщине пришлось в суде. После вынесения приговора, в соответствии с которым ответчица должна была выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей в качестве морального вреда, исполнительный лист был направлен в службу судебных приставов республики Бурятия.
- После возбуждения исполнительного производства должница не торопилась исполнять решение суда. Для обеспечения уплаты долга судебный пристав-исполнитель арестовал её автомобиль, который был оценён специалистами и передан в торгующую организацию. Денежные средства, вырученные с продажи транспортного средства, были перечислены на счёт взыскательницы, - сообщили в пресс-службе управление ФССП России по Бурятии.
Остаток задолженности по исполнительному производству был взыскан с заработной платы должницы.
Улан-удэнке, пострадавшей в тройном ДТП, выплатили 300 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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