Улан-удэнец взял игровую приставку в аренду и сдал в ломбард

Вырученные деньги он потратил на гашение долга другу



12 февраля в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратился 27-летний владелец компьютерного клуба. Он сообщил, что около месяца назад их клиент украл игровую приставку с двумя джойстиками.



Оборудование молодой человек арендовал на сутки, но так и не вернул. Заявитель неоднократно просил клиента вернуть приставку, но обещаний тот не выполнил.



Причинённый ущерб составил более 38 тысяч рублей.



Полицейские вскоре задержали 21-летнего улан-удэнца. Он рассказал, что увидел объявление о сдаче в аренду игровой приставки в интернете. - Оплатив услугу, злоумышленник в тот же день сбыл оборудование в ломбард, чтобы, по его словам, отдать вырученные деньги другу в счёт погашения долга, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Работает вахтовым методом.



Украденную приставку изъяли из ломбарда и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

