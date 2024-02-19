Вырученные деньги он потратил на гашение долга другу
12 февраля в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратился 27-летний владелец компьютерного клуба. Он сообщил, что около месяца назад их клиент украл игровую приставку с двумя джойстиками.
Оборудование молодой человек арендовал на сутки, но так и не вернул. Заявитель неоднократно просил клиента вернуть приставку, но обещаний тот не выполнил.
Причинённый ущерб составил более 38 тысяч рублей.
Полицейские вскоре задержали 21-летнего улан-удэнца. Он рассказал, что увидел объявление о сдаче в аренду игровой приставки в интернете. - Оплатив услугу, злоумышленник в тот же день сбыл оборудование в ломбард, чтобы, по его словам, отдать вырученные деньги другу в счёт погашения долга, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Работает вахтовым методом.
Украденную приставку изъяли из ломбарда и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнец взял игровую приставку в аренду и сдал в ломбард
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Огонь охватил крышу здания
71-летний мужчина провёл на морозе в лесу 10 часов
Их пытались вывезти из России без документов
Теперь их ждёт служебная проверка
У него изъяли древесину, снегоход, сани и бензопилу
Он вспыхнул по неизвестным причинам
Пожар произошёл в Еравнинском районе
Треть из них попались сотрудникам ГИБДД повторно
Женщине грозит лишение свободы
Молодой человек злостно нарушал, находясь на свободе
Юный велосипедист скончался на месте
Хозяйка животных утверждает, что на них напали четыре волкодава
К счастью, обошлось без пострадавших
«Подарок» он планировал доставить осуждённым
Происшествия, 18.02.2024
Пострадали водитель и его пассажир