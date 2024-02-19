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Улан-удэнец взял игровую приставку в аренду и сдал в ломбард

Улан-удэнец взял игровую приставку в аренду и сдал в ломбард
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вырученные деньги он потратил на гашение долга другу

12 февраля в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратился 27-летний владелец компьютерного клуба. Он сообщил, что около месяца назад их клиент украл игровую приставку с двумя джойстиками.

Оборудование молодой человек арендовал на сутки, но так и не вернул. Заявитель неоднократно просил клиента вернуть приставку, но обещаний тот не выполнил.

Причинённый ущерб составил более 38 тысяч рублей.

Полицейские вскоре задержали 21-летнего улан-удэнца. Он рассказал, что увидел объявление о сдаче в аренду игровой приставки в интернете. - Оплатив услугу, злоумышленник в тот же день сбыл оборудование в ломбард, чтобы, по его словам, отдать вырученные деньги другу в счёт погашения долга, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Работает вахтовым методом.

Украденную приставку изъяли из ломбарда и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
кража

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