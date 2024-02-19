В посёлке Бурятии вспыхнула котельная

Огонь охватил крышу здания
Пожар произошёл в посёлке Усть-Баргузин в понедельник, 19 февраля. Там вспыхнула крыша котельной, расположенной на улице Ленина.
На место отправились сотрудники пожарной части № 13. Как выяснилось, пламя охватило крышу. К 9:00 его ликвидировали. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. Причина и ущерб устанавливаются, сообщает «Баргузин-инфо.24/7».
Огонь охватил крышу здания
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