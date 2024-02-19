В районе Бурятии до глубокой ночи искали заблудившегося мужчину





В добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Бурятии рассказали о поисках 71-летнего жителя Кяхтинского района. Соответствующая заявка поступила на горячую линию в пятницу, 16 февраля, в 16:30 по местному времени.



Мужчина сам обратился в экстренную службу и сообщил, что заблудился в лесу в местности Бодынская Яма. Его мобильный уже разряжался.



В «ЛизаАлерт» уже несколько лет работает направление «Лес на связи» – его представители выводят людей из леса по телефону. Сразу же после заявки дежурный специалист начала прозвон, но связаться с пенсионером не удалось.



Тогда волонтёр взяла на контроль телефон сельчанина и начала сбор информации, с помощью которой можно определить его примерное местонахождение. Это анализ местности в плотном взаимодействии с сотрудниками службы 112 и восстановление деталей беседы с мужчиной. Важна любая из них – звуки, которые слышал оператор, и даже то, как разговаривал потерявшийся.



На место выехали сотрудники полиции. Подключились и информационные координаторы. Требовалось оперативно проверить номер телефона пенсионера, поскольку он мог его неправильно продиктовать, и постараться найти родственников.



Полицейские объехали местность, где мог находиться заблудившийся, но безрезультатно. Вскоре объявили сбор добровольцев в Кяхте. Всего откликнулось 17 человек, выехавших на семи автомобилях из райцентра и посёлка Хоронхой.



Дорога была в снегу – на простой легковушке туда не проехать. К тому же поднялась метель и уже стемнело. Видимость стала практически нулевой.



Поисковикам дали задачи – патруль всех дорог от Хоронхоя и от станции «Наушки» до Ботовской Ямы. Всем экипажам поручили сигналить, чтобы потерявшийся смог сориентироваться и выйти на звук.



Через какое-то время мужчине удалось выйти на связь со специалистом «Лес на связи». Он сообщил, что стоит на узкой лесной дороге и видит припорошенные следы от УАЗа. Спичек и зажигалки у него с собой не было и потому костёр развести он не мог. Пенсионеру велели оставаться на месте и звонить, как только он услышит звуки.



Сельчанин был очень рад, что его ищут. Но при очередном контрольном звонке сотовый оказался недоступен. Повторные тоже не принесли результата.



В 22:30 близкие кяхтинца передали информацию, куда он планировал пойти и как предположительно мог передвигаться. В 22:39 один из экипажей отправили патрулировать путь от леса до дома мужчины на случай, если он сам выйдет из леса.



В 23:12 добровольцы подъехали к той самой местности, чтобы осмотреть сход и выход из неё. В ходе поисков анализировалась вся полученная информация. К работе привлекли картографа федеральной группы. Для изучения местности задействовали и интернет-ресурсы.



Одна группа добровольцев остановилась на дороге и работала «на отклик». В 00:41 пришло долгожданное сообщение в чате поисковиков, что на него ответили. А в 02:12 стало известно, что кяхтинца нашли живым.



С сельчанином всё в порядке. Волонтёры вывели его на дорогу и помогли сесть в машину, чтобы он мог согреться, а после отвезли домой.



- Хотим ещё раз поблагодарить всех, кто принял участие в поиске! И в очередной раз напомнить всем три важных правила – если вы поняли что заблудились, не пытайтесь самостоятельно найти дорогу. Оставайтесь на месте! Позвоните на 112! – подчеркнули в «ЛизаАлерт».