В Иркутской области перевернулся на крышу автомобиль с подростком за рулём

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пострадали водитель и его пассажир



17-летний водитель попал в ДТП в воскресенье, 18 февраля, вблизи посёлка Михайловка Черемховского района Иркутской области.



Ранним утром на трассе «Сибирь» съехал с дороги, врезался в металлическое дорожное ограждение и перевернулся на крышу автомобиль Datsun on-DO. За рулём находился 17-летний подросток.



Юный водитель и его 19-летний пассажир с травмами доставлены в больницу.



Сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств аварии. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры города Черемхово. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, безопасности дорожного движения», - сообщили в областной прокуратуре.

