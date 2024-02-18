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Улан-удэнец выпроводил соседку из дома ударом ножа

Улан-удэнец выпроводил соседку из дома ударом ножа
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину отправили в колонию

Житель Улан-Удэ с помощью ножа выпроваживал соседку-собутыльницу из дома. Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как установлено на суде, горожанин распивал спиртное со своей соседкой, а после безуспешно пытался отправить её домой. Разозлившись, он подошёл к загостившейся женщине и один раз ударил ножом в область ключицы. Осознав, что произошло, он оказал первую помощь и вызвал медиков.

При этом сперва мужчина придумал небылицу о том, что он якобы бросил в сторону соседки складной нож в сломанном виде. «Нож при ударе о дверной косяк раскрылся и воткнулся в ключицу женщины», - пытался убедить мужчина. Но в суде поверили заключению экспертизы, а не ему.

- Исследованное в судебном заседании заключение судебно-медицинской экспертизы, согласно которому характер причинённого ранения свидетельствовал о нанесении целенаправленного удара, а также показания потерпевшей и свидетелей – медицинских работников – позволили восстановить картину произошедшего и опровергнуть версию подсудимого, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.

При назначении наказания суд учёл, что подсудимый в 2017 году освободился после отбытия наказания в виде длительного лишения свободы за убийство и причинение тяжкого вреда здоровья.

Ему назначено четыре года в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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