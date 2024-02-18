Золото изъяли сотрудники УФСБ
Баунтовский районный суд рассмотрел дело нелегального вольного старателя.
Летом 2023 года 52-летний местный житель ручным способом нелегально намыл шлиховое золото. Всего ему удалось получить 625 граммов золота; стоимость такой партии превышает три миллиона рублей.
Добытый золотой песок он привёз домой. Вскоре в ходе оперативно-розыскных мероприятий его изъяли сотрудники УФСБ России по Бурятии.
Было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и перевозке золота в крупном размере. Фигурант находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.
- В судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением согласился, свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал в полном объёме, в содеянном раскаялся, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.
В качестве смягчающих вину обстоятельств суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном,положительные характеристики, наличие на иждивении маленьких детей и совершеннолетнего сына-студента, благотворительную деятельность, болезненное состояние здоровья, отсутствие судимости, привлечение к уголовной ответственности впервые.
Отягчающих обстоятельств не установлено.
Мужчине назначено условное лишение свободы на один год шесть месяцев, с испытательным сроком два года. Также он должен будет выплатить в доход государства штраф в 80 тысяч рублей.
Вещественные доказательства – шлиховое золото, изъятое сотрудниками УФСБ, обратили в доход государства.
Жителю Бурятии, который намыл золото на 3 млн, вынесли приговор
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчину отправили в колонию
Золото изъяли сотрудники УФСБ
Сельчанину условный срок заменили реальным
Площадь пожара составила 800 кв. метров
«Ситуация стала крайне опасной», - заявила главу поселения «Алтайское»
Один человек, к сожалению, погиб
Проводится доследственная проверка
Возбуждены уголовные дела
Преступника отправили за решётку
Для этого они скачали специальную программу
Он хотел расправиться с обидчиком
Он обвиняется в контрабанде леса
Причиной пожара стала непотушенная зола
Пострадавший находится в реанимации
В надзорном ведомстве уже начали проверку