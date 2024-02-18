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Жителя Бурятии отправили в колонию из-за наркотиков

Жителя Бурятии отправили в колонию из-за наркотиков
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сельчанину условный срок заменили реальным

Жителю Баргузинского района Бурятии назначили реальный срок за приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Коноплю мужчина собрал осенью 2023 года. Позже полицейские обнаружили и изъяли наркотики.

- В суде подсудимый вину признал полностью, раскаялся. Суд назначил И. наказание в виде реального лишения свободы. Суд учёл, что И. уже ранее имел судимости, но должных выводов для себя не сделал, совершил указанное преступление в период условного осуждения, - сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.

При таких обстоятельствах мужчине отменили условное осуждение по предыдущим приговорам и направили его отбывать наказание в колонию общего режима, сообщили в суде. 
наркотики

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